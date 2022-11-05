Столтенберг заявил, что риск применения Россией ЯО на Украине невелик

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Йенс Столтенберг

Вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине невелика, но НАТО относится к этому очень серьезно, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью турецком телеканалу NTV. Он также отметил, что в случае ядерной войны ни одна из сторон не сможет стать победителем.

Риск того, что Россия применит ядерное оружие на Украине, невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно. Россия ведет себя безответственно и безрассудно. Ядерное оружие изменит характер конфликта. В ядерной войне не будет победителей. Мы ясно даем это послание. Ядерная позиция России не изменилась, — сказал Столтенберг.

Страны — члены G7 предупредили Россию о серьезных последствиях в случае возможного применения ядерного, химического или биологического оружия, говорится в совместном заявлении глав МИД объединения. Страны «Большой семерки» также осудили «ядерную риторику» Москвы и отвергли обвинения в адрес Киева о подготовке «грязной бомбы».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что угроза применения Украиной «грязной бомбы» высока. По его словам, Киев обладает необходимыми ресурсами для создания данного оружия.