Столтенберг заявил, что НАТО не планирует менять ядерные позиции

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО не собирается менять свои ядерные позиции, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг турецкой газете Dünya. Такой ответ генсек дал на вопрос о возможном развертывании ядерного вооружения в Швеции и Финляндии, если эти страны вступят в альянс.

НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания, — сказал Столтенберг.

Ранее 5 ноября глава НАТО отметил, что вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине невелика, но Альянс относится к этому очень серьезно. Он также отметил, что в случае ядерной войны ни одна из сторон не сможет стать победителем.

Страны — члены G7 до этого предупредили Россию о серьезных последствиях в случае возможного применения ядерного, химического или биологического оружия. Страны «Большой семерки» также осудили «ядерную риторику» Москвы и отвергли обвинения в адрес Киева о подготовке «грязной бомбы».