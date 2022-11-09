Столтенберг: выборы в США не повлияли на поддержку Киева Вашингтоном

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Выборы в Конгресс США не изменят поддержку Киева, которая оказывалась Вашингтоном, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком в Лондоне, передает ТАСС. По его словам, американские власти продолжат помогать Украине.

Абсолютно ясно, что в США есть сильная поддержка продолжения помощи Украине. И это не изменилось с выборами, которые прошли вчера в США, — сказал он.

Столтенберг объяснил, что в демократических странах НАТО всегда есть разные мнения, но большинство голосов — за дальнейшую поддержку Украины.

9 ноября в США завершились выборы в законодательный орган страны. По данным NBC, члены Республиканской партии США смогут забрать в палате представителей конгресса 219 мест с погрешностью в 13 мест, демократы же займут 216 позиций. Для того чтобы контролировать нижнюю палату, партии необходимо занять 218 кресел. Официальные данные в настоящий момент не опубликованы, подсчеты продолжаются.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы в палату представителей Конгресса США важны, но серьезного изменения отношений с Россией ждать не приходится. По его мнению, отношения между государствами продолжат оставаться плохими.