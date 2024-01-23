Столтенберг успокоил опасающихся «российской угрозы» союзников по НАТО Столтенберг заявил, что НАТО не видит угрозы со стороны России

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Руководство НАТО не видит какой-либо угрозы для своих союзников со стороны России, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что члены объединения продолжают внимательно следить за действиями России и усиливать меры по обеспечению собственной безопасности, сообщает агентство Reuters. В частности, усиливается присутствие войск НАТО на восточном фланге Альянса.

Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников. Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, — заявил Столтенберг.

Объясняя причины переброски войск на восточный фланг НАТО, Столтенберг заявил, что это решение направлено на предотвращение нападения на кого-либо из союзников Альянса. Кроме того, руководство объединения намерено усилить меры по поддержке Украины. В частности, был подписан контракт на закупку сотен тысяч 155-мм снарядов на общую сумму €1,1 млрд. Эти снаряды используются украинской артиллерией.

Генеральный секретарь НАТО ранее осудил членов объединения за нежелание наращивать военное производство. По его словам, это связано с узкими национальными интересами. Столтенберг подчеркнул, что данную ситуацию необходимо исправить, так как от военного производства отдельных стран зависит слаженность работы всей европейской оборонной промышленности.