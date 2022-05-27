Столтенберг усомнился в скором вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Столтенберг призвал Швецию и Финляндию выполнить требования Турции для вступления в НАТО

Йенс Столтенберг / Фото Pool Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеции и Финляндии будет трудно стать кандидатами на вступление в Альянс, если они не ответят на требования Турции до 28 июня, сообщает Dailytirknews. Он подчеркнул, что для присоединения этих стран к военно-политическому блоку необходимо согласие всех 30 союзников, поэтому необходимо как можно скорее прийти к компромиссу.

Мы, конечно, работаем над этим вопросом: мы регулярно ведём диалог со Швецией и Финляндией, ну и, конечно же, поддерживаем контакты с Турцией. Я уверен, что мы найдём решение. Все союзники согласны, что политика открытых дверей НАТО показывает большой исторический успех, который мы достигаем снова и снова, когда между союзниками возникают разногласия, как и в ситуации с Турцией, которая сейчас пытается решить проблемы с помощью переговоров. <...> Моя цель — ускорить процесс расширения Альянса, и у нас еще есть на это время, — сказал Столтенберг.

По его словам, Стокгольм и Хельсинки могут принять участие в саммите НАТО в Мадриде, но если они не выполнят требования Турции до 28 июня, то статус стран-кандидатов получить не смогут. Генсек НАТО подчеркнул важность этой проблемы, поскольку «ни одна страна так не пострадала от терроризма, как Турция».

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия сообщили о желании присоединиться к военно-политическому блоку. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это плохой идеей, отметив, что эти страны оказывают «гостеприимное отношение к террористам», имея в виду Рабочую партию Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС).

По словам зампредседателя правящей в стране Партии справедливости и развития Нумана Куртулмуша, Анкара «заплатила большую цену» в борьбе с терроризмом, так как в результате столкновений с курдами погибло почти 40 тысяч граждан Турции. Пресс-секретарь Эрдогана Эфкан Ала заявил, что Турция сможет проголосовать за вступление Скандинавских стран в НАТО только после должного внимания к этой проблеме.