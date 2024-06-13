Столтенберг ушел от ответа на вопрос о праве бить по России с помощью F-16 Генсек НАТО Столтенберг не ответил, разрешено ли Киеву бить по РФ с помощью F-16

Фото: Anthony Dehez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истребитель F-16

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог дать прямого ответа на вопрос о разрешении Украине наносить удары по территории России с помощью истребителей F-16, сообщает РИА Новости. Столтенберг не пожелал «вдаваться в разные аспекты и детали».

Я не буду вдаваться в разные аспекты и детали, скажу только, что Украина имеет право защищаться, а мы имеем право ей помогать, — сказал генсек НАТО.

Он также поприветствовал снижение ограничений странами Альянса на удары по территории РФ поставленным Украине оружием. Но Столтенберг добавил, что действия Блока не означают его участия в боевых действиях.

Ранее уральская компания «Форэс» объявила премию в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16. Предприятие также будет выплачивать премии военным, которые подбивают танки, поставленные Украине странами Запада.

До этого власти Нидерландов пообещали передать Украине 24 истребителя F-16. Глава Минобороны Кайса Оллонгрен заявила, что руководство страны разрешает Киеву использовать военные самолеты для ударов по РФ. По ее словам, согласно указу ООН, Киеву следует соблюдать право на самооборону. Применять F-16 при этом можно для ударов по военным целям на территории РФ, пояснила Оллонгрен.