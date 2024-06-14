Столтенберг умолчал о странах, готовых передать Украине Patriot ТАСС: Столтенберг отказался назвать страны, готовые передать Киеву Patriot

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Зенитно-ракетный комплекс Patriot

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО примут участие в поставках систем ПВО Patriot и SAMP/T на Украину, однако отказался называть, какие именно. Во время пресс-конференции он также подчеркнул, что Альянс находится в тесном контакте с рядом государств по этому вопросу, пишет ТАСС. Нидерланды, например, занимаются созданием коалиции для обеспечения Украины средствами ПВО.

Батарея Patriot состоит из многих элементов: это командные машины, ударные системы, радары, а также другие элементы, которые в сумме и составляют батарею. Поэтому Нидерланды сейчас пытаются найти страны, которые могут выделить отдельные элементы, которые, собранные вместе, составят батарею Patriot, – сказал генсек НАТО.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Владимир Путин не вправе диктовать Киеву условия мира. Он считает, что российский лидер мог бы «сегодня» остановить конфликт. Остин также призвал Путина вывести российские войска с «украинской суверенной территории».

Сегодня, 14 июня, Путин заявил, что перед началом мирных переговоров войска Украины должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.