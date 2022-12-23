Столтенберг: Россия хочет заморозить конфликт на Украине ради наступления

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Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Россия стремится заморозить конфликт на Украине ради подготовки наступления, об этом он написал в колонке для Financial Times. По мнению главы Блока, президент РФ Владимир Путин «не демонстрирует стремление к миру». Столтенберг добавил, что Москва отвергла предложения Киева вывести свои войска из страны до Рождества.

Россия надеется заморозить войну, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление, — написал он.

22 декабря издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает план мирного договора с Россией. В офисе главы государства отметили, что раскроют его ближе к 24 февраля 2023 года. Представители украинского лидера при этом не стали раскрывать детали нового плана.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что президент США Джо Байден готов будет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если Москва проявит серьезную готовность к переговорам. Он добавил, что еще одним условием для проведения встречи станет проведение консультаций с Украиной.