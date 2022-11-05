Столтенберг рассказал о рисках приостановки работы зернового коридора Столтенберг: риски закрытия зернового коридора из-за ситуации на Украине сохраняются

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Риски повторного закрытия морского гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции из украинских портов из-за ситуации на Украине сохраняются, заявил в интервью телеканалу NTV генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что украинское зерно должно поступать в голодающие страны мира.

Риски будут сохраняться. Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать в мир. Сделка с зерном имеет огромное значение, — сказал Столтенберг.

По его словам, в условиях конфликта соглашение о зерне имеет первостепенное значение. Генсек НАТО также выразил признательность и благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия по достижению и повторному выполнению соглашения о зерне.

Ранее президент Турции заявил о том, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставке зерна на безвозмездной основе в беднейшие страны. Турецкий лидер отметил, что более тщательно эта тема будет обсуждаться на саммите G20, который состоится 15–16 ноября на острове Бали.

2 ноября Минобороны России сообщило, что РФ возобновляет участие в зерновой сделке. В ведомстве отметили участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии достаточным основанием для возобновления участия в сделке.

Россия решила выйти из зерновой сделки после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Севастополь. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.