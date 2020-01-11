Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2020 году НАТО будет реагировать на размещение РФ ракет 9М729 комплексом мер оборонительной направленности.
В интервью dpa генсек Альянса уточнил, что в качестве ответа силы НАТО собираются работать над системами ПВО и ПРО, над укреплением состояния боеготовности и ускоренной тревогой в случае пусков, а также над обычными вооружениями. Столтенберг подчеркнул, что государства — члены НАТО уже согласовали соответствующие меры. По его словам, размещение ракет российской стороной является нарушением условий ДРСМД.
Это часть стратегии России — вкладывать значительные средства в новые современные технологии, включая современное ядерное оружие, — сказал генсек НАТО.
Столтенберг добавил, что Альянс не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году необходимо провести глубокий анализ потенциальных военных угроз, и поручил отслеживать развёртывание американских ракет средней и меньшей дальности, писал NEWS.ru.