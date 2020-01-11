https://static.news.ru/photo/b6fb8e30-35c7-11ea-8aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2020 году НАТО будет реагировать на размещение РФ ракет 9М729 комплексом мер оборонительной направленности.

В интервью dpa генсек Альянса уточнил , что в качестве ответа силы НАТО собираются работать над системами ПВО и ПРО, над укреплением состояния боеготовности и ускоренной тревогой в случае пусков, а также над обычными вооружениями. Столтенберг подчеркнул, что государства — члены НАТО уже согласовали соответствующие меры. По его словам, размещение ракет российской стороной является нарушением условий ДРСМД.

Это часть стратегии России — вкладывать значительные средства в новые современные технологии, включая современное ядерное оружие, — сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что Альянс не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году необходимо провести глубокий анализ потенциальных военных угроз, и поручил отслеживать развёртывание американских ракет средней и меньшей дальности, писал NEWS.ru.