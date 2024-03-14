Столтенберг призвал укреплять ПРО для защиты от гиперзвукового оружия РФ

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс должен усиливать системы противовоздушной и противоракетной обороны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что российские гиперзвуковые ракеты представляют угрозу для военно-политического блока, передает РИА Новости.

Гиперзвуковые ракеты представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции России в развитие современных систем оружия, в то же время, я думаю, мы продемонстрировали, что у НАТО есть возможности защищаться против российских сверхзвуковых ракет... Это также демонстрирует важность усиливать ПВО и ПРО не только качественно, но и количественно, — сказал Столтенберг.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может поддерживать нынешние масштабы военного производства от двух до пяти лет. По данным европейской военной разведки, она способна произвести такое количество вооружения, которого «хватит еще на несколько лет».

Отмечается, что при взятии российскими войсками Авдеевки «решающим фактором» стал именно имеющийся у РФ значительный объем боеприпасов. Европейские эксперты отмечают, что Россия увеличила производство во многих оборонных отраслях.