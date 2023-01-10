Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украине

Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. Он добавил, что теперь им необходимо нарастить уровень своей поддержки Украины, передает ТАСС.

НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. <...> Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине, — заявил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО отмечал, что не нужно недооценивать Россию. По его словам, президент РФ Владимир Путин не изменил свои планы и цели на Украине. В конце декабря Столтенберг призвал Украину и страны — члены Альянса готовиться к новым наступлениям Вооруженных сил РФ.

5 января Столтенберг заявил, поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства.