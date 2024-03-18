Столтенберг признал роль НАТО в нанесении ущерба ЧФ России Столтенберг: при поддержке НАТО наносится ущерб Черноморскому флоту России

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press AgencyUG

Йенс Столтенберг

Ущерб Черноморскому флоту России наносится при поддержке НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг во время визита в Тбилиси. По его словам, которые приводит РИА Новости, навигация кораблей РФ в акватории ограничена.

Свобода навигации России в принципе ограничена, и нашей поддержкой наносится ущерб большому флоту России на Черном море, — сказал Столтенберг.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что подобными высказываниями руководство НАТО продолжает повышать градус напряженности в украинском конфликте. По его словам, политическое сопровождение вооруженного конфликта во многом завязано на таком принципе.

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в свою очередь считает, что Альянс окончательно перестал дистанцироваться от украинского конфликта. Признание Столтенберга, по его мнению, подтверждает готовность НАТО идти по пути дальнейшего обострения ситуации.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что вероятность начала полномасштабного конфликта между Россией и НАТО нельзя исключать. По его мнению, такое противостояние приблизит еще на шаг третью мировую войну. Глава государства считает, что в этом вряд ли кто-либо заинтересован.