Столтенберг показал Кулебе его место Кулеба рассказал, что Столтенберг позволил ему занять место среди членов НАТО

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позволил ему занять место среди представителей стран — участниц Североатлантического альянса. По его словам, которые приводит «Страна.ua», Киев занял свое будущее место среди членов Блока.

Когда мы встречаемся со своими коллегами в формате Украина — НАТО, то наше место уже не рядом с генсеком как гостя, а в алфавитном порядке, там, где мы будем сидеть, когда станем членом НАТО, — между Турцией и Великобританией, — сказал Кулеба.

Ранее он заявил, что преодоление вето Венгрии на начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе — рождественский подарок Киеву от Берлина. По его словам, усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе имеют историческое значение. Глава МИД Украины также отметил, что канцлер вызвал «искреннее и заслуженное восхищение» украинцев.

До этого стало известно, что Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала попить кофе во время дискуссии о членстве Украины в ЕС. Такое предложение канцлер ФРГ высказал после того, как трехчасовое обсуждение вопроса не принесло результата. Решение начать переговоры с Украиной главы стран ЕС приняли в отсутствие Орбана.