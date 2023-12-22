Столтенберг похвалил российскую армию за выстраивание обороны Генсек НАТО Столтенберг заявил, что ВСУ сложно преодолеть линии обороны ВС РФ

Российской армии удалось выстроить хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями в зоне проведения специальной военной операции, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому агентству DPA. По его словам, украинские войска оказались в трудной ситуации, так как им сложно преодолеть российские оборонительные рубежи.

Столтенберг подчеркивает, что за последние недели обстановка на линии боевого соприкосновения не изменилась. В частности Вооруженным силам Украины так и не удалось прорвать оборону армии России. Это обусловлено тем, что у российских войск было достаточно времени на подготовку оборонительных рубежей, считает он. Кроме того, украинская армия находится в тяжелом положении из-за отсутствия достаточного количества самолетов, необходимого для поддержки наземных подразделений.

У российской армии было время на самом деле закрепиться, создать хорошо подготовленные рубежи обороны с огромными минными полями, окопами и препятствиями для танков, — заявил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что положение Украины может значительно ухудшиться в случае недостаточной помощи со стороны западных держав. Он признал, что в настоящее время члены Североатлантического альянса не могут удовлетворить возросший спрос на боеприпасы со стороны Киева.