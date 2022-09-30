Столтенберг поддержал расследование диверсии на «Северных потоках»

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал проведение расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», об этом генсек Альянса сообщил на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем в Брюсселе. Он добавил, что НАТО и его союзники присутствуют в Балтийском море, и это говорит о том, что члены объединения готовы защищать друг друга. Столтенберг отметил, что НАТО отслеживает все, что происходит в регионе.

Это очень серьезно, большие взрывы разрушают два трубопровода. Мы поддерживаем усилия в расследовании и определении того, кто стоит за этими атаками, — сказал он.

Президент России Владимир Путин, ранее выступая на церемонии принятия новых субъектов в состав РФ, заявил, что за диверсии на «Северных потоках» ответственны англосаксы. Он отметил, что теракты на нитках газопроводов — это действия Запада по разрушению европейской энергетической инфраструктуры.

Международный эксперт по энергетике Мехмет Доган до этого написал, что диверсия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не выгодна для России. Он указал на нелогичность этой версии, ведь РФ и так управляла поставками газа в Европу, а к самому инциденту, по его мнению, причастны США. Он добавил, что у него нет сомнений в том, что это были преднамеренные взрывы.