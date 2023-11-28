Столтенберг ответил на вопрос о присутствии НАТО в Финляндии Столтенберг: Финляндия не просила помощи НАТО из-за ситуации на границе с РФ

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Финляндия не просила НАТО усилить свое присутствие в стране из-за миграционной ситуации на границе с Россией, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе, его брифинг транслировался на канале военного блока на YouTube. По его словам, Россия использует множество инструментов для давления на НАТО, включая мигрантов.

Никаких запросов об увеличении присутствия НАТО [от Финляндии] не было, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна приняла решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище. По его словам, КПП будут недоступны для граждан до 13 декабря, на грузовой транспорт ограничения не распространяются.

В настоящее время для россиян доступен только один пункт пропуска — «Рая-Йоосеппи» («Лотта»), который будет закрыт с ночи 30 ноября. Прием заявлений на предоставление убежища в Финляндии будет идти только в аэропортах и морских портах. По словам Орпо, причиной сложившейся ситуации стала Россия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков до этого заявлял, что говорить о введении Западом железного занавеса из-за закрытия КПП в Финляндии и планов Норвегии пока преждевременно. Он выразил надежду, что до этого дело не дойдет.