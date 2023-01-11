Столтенберг одобрил планы членов НАТО поставлять Киеву легкие танки и БМП

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Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал заявления США, Франции и Германии о поставках Киеву легких танков и БМП в ближайшем времени. Генсек Альянса также отметил поддержку Украины со стороны стран — членов военно-политического блока. По мнению Столтенберга, оказываемая Киеву помощь меняет ситуацию на фронте, передает РИА Новости.

Я приветствую недавние заявления США, Франции и Германии о том, что они в скором времени поставят боевые машины пехоты и легкие танки, а также беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и членов Евросоюза. Наша поддержка приводит к существенным изменениям, — заявил генсек.

Ранее военкор Андрей Коц заявил, что страны — члены НАТО обещаниями о поставках тяжелой бронетехники выводят военную помощь Украине на новый уровень. Он добавил, что Вашингтон выписал Киеву самый крупный транш на $3,75 млрд: в пакет помощи войдут больше 300 бронетранспортеров, в том числе 50 БМП M2 Bradley с боекомплектом, которые ранее не появлялись на Украине. Британский политолог и журналист Финиан Каннингем в свою очередь заявил, что ключевые страны НАТО нарушили обещание не поставлять Украине наступательную бронетехнику.