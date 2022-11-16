Столтенберг объяснил, почему в Польше не сработала система ПВО Столтенберг: ракетный инцидент в Польше не имел характеристик атак

Фото: Tejas Sandhu/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Системы ПВО НАТО настроены на отражение атак круглосуточно, однако в Польше они не сработали, поскольку инцидент «не имел характеристик атак», заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости. Так глава НАТО объяснил, почему польские ПВО не смогли сбить ракету, накануне попавшую на территорию страны со стороны Украины. При этом он выразил уверенность, что происшествие не свидетельствует о проблемах с противовоздушной обороной Блока.

Наши системы ПВО настроены на отражение атак круглосуточно, но у нас нет данных о том, что это стало результатом атаки. Этот инцидент не имел характеристик атак, — сказал он.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, в результате чего погибли два человека. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако президент Польши Анджей Дуда следом указал, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Кроме того, Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российской. По его словам, велика вероятность, что она принадлежала Украине. При этом Варшава не расценивает произошедшее как атаку на Польшу, а само падение ракеты не считает преднамеренным действием.