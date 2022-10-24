Столтенберг назвал абсурдом заявления в адрес Украины о «грязной бомбе»

Фото: Nicolas Landemard/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал абсурдом заявления в адрес Украины о намерении Киева применить «грязную бомбу». Как он заявил в интервью европейскому изданию газеты Politico, киевские власти не будут использовать такое оружие на собственной территории.

Утверждения о том, что Украина может использовать «грязные бомбы», абсурдны. Она не будет этого делать на своей собственной территории, за освобождение которой интенсивно сражается, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что Россия «не должна использовать ложные обвинения» как предлог для эскалации конфликта.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Украина должна прекратить провокационные действия, связанные с подготовкой к применению «ядерной бомбы». По ее словам, данные действия подводят мир к ядерной катастрофе и смертям невинных людей. Захарова считает подобное поведение со стороны Киева безрассудным.

В свою очередь главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что отвергают утверждения России о намерении Украины применить так называемую грязную бомбу на собственной территории.