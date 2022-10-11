Столтенберг не увидел намерения России применить ядерное оружие Столтенберг анонсировал учения НАТО по ядерному сдерживанию

Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО не наблюдает признаков того, что Россия намеревается применить ядерное оружие. При этом в Альянсе сохраняют бдительность, сообщил глава военно-политического блока Йенс Столтенберг в Twitter. Он отметил, что министры обороны НАТО усилят помощь Украине. По его словам, Альянс в ближайшее время проведет запланированные ранее учения по ядерным силам сдерживания.

Мы пристально следим за российскими ядерными силами. Мы не видим изменений в намерениях России. Но мы будем по-прежнему оставаться бдительными. НАТО проведет плановые учения по ядерным силам сдерживания. Это путь к предотвращению эскалации, — сказал Столтенберг.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад «искусственно не разогревать тему ядерной угрозы». Он также отметил, что всем спекулирующим на данном вопросе необходимо «осознавать свою ответственность за это».

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что Запад намерен разорить Россию. По ее мнению, НАТО во главе с Германией делает все для того, чтобы примирение России и Украины не состоялось, и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы.