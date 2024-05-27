Столтенберг назвал две задачи НАТО в отношении России и Украины Столтенберг: НАТО пытается предотвратить прямой конфликт с Россией из-за Украины

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Североатлантический альянс пытается избежать прямого конфликта с РФ всеми силами, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал это одной из основных задач Блока в настоящее время, сообщает РИА Новости.

Во-первых, [одной из задач является] оказание помощи Украине — то, что мы делаем и должны делать еще больше… Другая задача — это предотвращение эскалации конфликта, распространения его на другие территории вне Украины, перерастание в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе. НАТО не будет стороной конфликта на Украине, сил НАТО не будет на земле, — подчеркнул он.

Ранее Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Генсек НАТО предложил союзникам задуматься над этим. При этом он подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Позже сообщалось, что некоторые страны НАТО выступили за расширение помощи Украине. По информации зарубежных СМИ, поддержка обсуждается по трем направлениям — обучение солдат ВСУ, доставка боеприпасов непосредственно к линии соприкосновения, а также защита неба Западной Украины комплексами ПВО Альянса. Против предложений высказались США и Германия.