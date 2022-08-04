Столтенберг назвал цели НАТО в конфликте на Украине Столтенберг: НАТО стремится предотвратить превращение боев на Украине в «большую войну»

Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны, а конфликт на Украине может перерасти в большую войну между Россией и НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления перед участниками летнего лагеря Рабочей партии Норвегии на острове Утёйа. По его словам, которые приводит ТАСС, государства Альянса помогают Украине оружием, деньгами и оборудованием, но их солдаты не заходят на территорию этой страны.

Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну, — сказал генсек.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол предположил, что в НАТО больше не следует принимать постсоветские страны. По его словам, от такого расширения Альянса надо отказаться, какая бы выгода ни была бы упущена, о чем свидетельствуют возможные последствия последнего расширения НАТО. Так, Россия вряд ли потерпит размещения в Финляндии некоторых систем вооружения.

В свою очередь, экономист Джеффри Сакс предупредил, что конфликт на Украине не закончится поражением президента России Владимира Путина. По его словам, военные действия закончатся, когда НАТО признает, что не будет расширяться за счёт Украины, и когда будет достигнут результат переговоров. По его мнению, действиям против России следует положить конец и прекратить антироссийскую риторику. В противном же случае Украина исчезнет с карты или станет поводом для третьей мировой войны.