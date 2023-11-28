Столтенберг предрек усиление военных действий на Украине Столтенберг призвал НАТО быть готовым к усилению военных действий на Украине

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО должно быть готовым к усилению боевых действий на украинской территории и к новым воздушным и ракетным ударам, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС. По его словам, необходимо активизировать военные поставки Киеву.

Мы, безусловно, обсудим ситуацию на Украине. Мы видим интенсивные боевые действия на украинской земле и серии ударов беспилотников. Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает еще более важной активизацию государствами — членами НАТО помощи Киеву, — сказал Столтенберг.

Политолог Стеван Гайич ранее рассказал, что НАТО планирует построить новый «железный занавес», но перед этим организация попытается решить «русский и сербский вопросы». Он отметил, что граница гипотетического «железного занавеса» зависит от того, как далеко «российский солдат продвинется после Авдеевки». Так эксперт прокомментировал вероятные совместные учения войск Сербии и НАТО.

До этого палата представителей США выразила недовольство из-за маленьких трат стран НАТО на оборону Альянса: большая часть стран-участниц расходует меньше 2% своего ВВП на эти цели, тем самым не выполняя свои обязательства.