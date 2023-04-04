«Столько, сколько нужно»: Боррель и Кулеба обсудили помощь Украине Боррель встретился с Кулебой для обсуждения помощи Украине

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Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в понедельник. 3 апреля, принял в Брюсселе украинского коллегу Дмитрия Кулебу. Дипломаты обсудили вопросы оказания поддержки Киеву. Об этом Боррель написал в своем Twitter.

Рад приветствовать сегодня вечером в резиденции внешнеполитической службы ЕС моего друга Дмитрия Кулебу, чтобы вместе рассмотреть работу ЕС в поддержку Украины. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно, — отметил глава европейской дипломатии.

Он также добавил, что еще одной задачей является оказание давления на РФ с целью вынудить ее прекратить спецоперацию на Украине.

Кулеба прибыл в Брюссель для участия во встрече руководства дипломатических ведомств стран НАТО. Мероприятие пройдет 4-5 апреля. Одной из основных тем переговоров станет предоставление Киеву очередной военной помощи и разработка программы многолетней поддержки страны.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО передали Украине вооружения на €65 млрд. По его словам, в настоящий момент ведется подготовка программы многолетних военных поставок.