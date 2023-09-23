Столкновения протестующих с полицией произошли в Париже

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Столкновения манифестантов с полицией произошли во время акции протестов против расизма и насилия в Париже, сообщает ТАСС. По данным агентства, протестующие напали на машину полицейского.

Это произошло на бульваре Клиши на севере Парижа. Люди стали кидать камни и бутылки в машину, правоохранители пытались скрыться от толпы, однако их догнали протестующие, которые стали бить по окнам автомобиля палками. Ситуация разрешилась благодаря другому отряду полицейских, которые прибыли с ружьями и щитами.

Агентство отмечает, что в протестах участвуют представители политических партий и профсоюзов, они выступают против полицейского произвола.

Протесты в нескольких городах Франции 14 апреля обернулись беспорядками и столкновениями с полицией после того, как Конституционный совет страны одобрил основные положения пенсионной реформы.

По информации правоохранительных органов, на несанкционированный протест в Париже вышли около четырёх тысяч человек. Несколько групп протестующих собрались возле мэрии столицы, поджигая мусорные баки, уличную мебель и велосипеды. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. Протесты также проходили в Дижоне, Страсбурге, Марселе и Лионе, где полиция также применила слезоточивый газ.