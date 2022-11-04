Стивен Кинг посетит Украину

Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС

Стивен Кинг

Американский писатель Стивен Кинг посетит Украину, сообщает Telegram-канал Верховной рады. Писатель уже выехал в Киев. Дата визита и срок пребывания Кинга в украинской столице пока неизвестны. В Раде уточнили, что американский автор едет поездом из Варшавы. Ради этого к составу был прицеплен один лишний вагон.

Писатель неоднократно высказывался в поддержку Украины в своих социальных сетях и в интервью журналистам, — говорится в сообщении.

18 июля российские пранкеры Вован и Лексус, притворившись президентом Украины Владимиром Зеленским, разыграли Кинга. Блогеры попросили его написать выдуманный сценарий про жестокость российских военнослужащих.

Во время разговора с Вованом и Лексусом Кинг был в бейсболке с украинским флагом. Он выразил поддержку отмене русских писателей, заявив, что им следует «заткнуться», и назвал Зеленского великим человеком, однако роль клоуна-убийцы в фильме «Оно» дать отказался.