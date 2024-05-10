Стихийная акция протеста в Тбилиси закончилась задержаниями «Мтавари архи»: полиция задержала несколько человек на акции протеста в Тбилиси

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Полиция Тбилиси задержала нескольких участников стихийной акции протеста в поддержку блогера Учи Абашидзе, сообщил телеканал «Мтавари архи». По данным СМИ, аресты произошли на проспекте Чавчавадзе.

Согласно последним сведениям, на месте проведения протеста остается большое количество сотрудников правоохранительных органов, уточнили журналисты. Полицейские продолжают периодически задерживать граждан, добавили представители телеканала.

Абашидзе, в доме которого 9 мая правоохранители провели обыск, поддерживал акции против закона об иноагентах, напомнили авторы статьи. Когда блогера арестовали, сотни неравнодушных жителей грузинской столицы вышли на улицу в знак солидарности, констатировали представители СМИ.

Ранее Служба государственной безопасности Грузии объявила, что цель организаторов протестов в Тбилиси против законопроекта об иностранных агентах заключается в захвате власти насильственным путем. Они получают деньги из-за рубежа в виде криптовалюты, обратили внимание правоохранители. Как указали грузинские спецслужбы, мишенью для агрессии у митингующих являются полицейские.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Центральное разведывательное управление США хочет осуществить государственный переворот в Грузии. Грузинские правоохранители на акциях действуют осторожно, но их все равно забрасывают камнями, заключил он.