Стешин раскрыл главные проблемы американского танка Abrams Стешин: у танков Abrams слишком слабая защита второго двигателя

Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский журналист Дмитрий Стешин с иронией заявил, что американский танк Abrams является высокотехнологичной техникой с низкой ценой, поэтому его никто не собирается покупать, кроме армии США. По его словам, у боевой машины есть слабозащищенный второй двигатель, работу которого видно даже из космоса.

Ведения огня ракетами в нем исторически не предусмотрено. Да и выглядит впечатляюще. Башня размером с садовый домик. Двигатель отличный. Почти как у Т80 — только лучше. Температура исходящих газов такова, что ИК ГСН видит его из космоса, — написал он.

По словам журналиста, создатели бронемашины решили проблему недостаточной мощности основного двигателя, добавив дополнительный дизельный мотор. Однако повредить его можно даже при помощи обычного пулемета, что в конечном итоге приводит к полному выгоранию танка. В заключение Стешин отметил, что ВСУ, получившие несколько образцов данной бронетехники, уже столкнулись с проблемами при их ремонте — недостатком запчастей и квалифицированных специалистов.

Ранее российские спецназовцы с позывными Изай и Леший в условиях идущего боя добрались до подбитого американского танка Abrams и сняли видео изнутри. Боевую машину ВСУ в начале марта уничтожили под Авдеевкой FPV-дроны бойцов группировки войск «Центр».