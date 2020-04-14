Стелы с именами считавшихся пропавшими красноармейцев установили в Вене

https://static.news.ru/photo/6a6a3af0-7e36-11ea-88e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство России в Австрии

На Центральном кладбище Вены появились стелы с именами 170 красноармейцев, которых считали пропавшими без вести во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский, который посетил кладбище в компании бургомистра Вены по случаю годовщины освобождения города от фашистов. Он рассказал, что установка стел была завершена в апреле 2020 года. Содействие в этом оказали МВД Австрии, российские компании «Газпром нефть трейдинг ГмбХ» и фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело», передаёт ТАСС.

С некоторыми из родственников погибших уже удалось установить контакт, и мы рассчитываем провести с их участием и вместе с австрийскими партнёрами торжественную церемонию осенью текущего года, — сказал Любинский после того, как возложил цветы к мемориалу.

4 апреля NEWS.ru писал, что жители Словакии отмечают 75-летие освобождения Братиславы Красной армией от нацистов.