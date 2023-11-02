Стая косаток потопила польскую яхту Польская яхта затонула в Гибралтарском проливе из-за нападения косаток

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В Гибралтарском проливе стая косаток потопила польскую яхту Grazie Mamma, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию «Морские мили», владельца яхты. Несмотря на то, что судно затонуло, никто из членов экипажа не пострадал.

Несмотря на попытки привести яхту в порт, предпринятые капитаном, экипажем и спасателями, судно затонуло недалеко от входа в порт Танжер. Экипаж целый и невредимый уже находится в Испании, — говорится в сообщении.

Известно, что животные в течение 45 минут бились о руль, чем вызвали серьезные повреждения и течь. Экипаж подал сигнал бедствия, на место происшествия прибыли буксиры и корабль ВМС Марокко, но судно затонуло в нескольких километрах от порта Танжер.

На юге Испании нападения косаток перестали быть редкостью с 2020 года. При этом ученые не могут объяснить агрессивное поведение этих китообразных.

Ранее российские ученые нашли тушу косатки, которая целиком проглотила шесть выдр и насмерть подавилась седьмой. Инцидент произошел на побережье Командорских островов в Беринговом море. Общий вес съеденной добычи млекопитающего составлял около 117 килограммов. Специалисты утверждают, что в 1990 годы из-за косаток произошло падение популяции нерп на Аляске.