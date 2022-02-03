Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергся жёсткой критике со стороны читателей газеты Daily Mail , поводом стали его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению большинства пользователей, выразивших своё мнение в комментариях к новости о телефонном разговоре, Джонсон использовал эти переговоры в личных целях.

Третья мировая война была бы отличным поводом, чтобы отвлечь нас от скандала с вечеринками. Думаете, Борису это в голову не приходило? — спросил Covid_Expert PhD.

Пользователь Baja Age выразил мнение, что поиск «российской угрозы» является только очередным способом запугать население страны, ведь «COVID-19 почти закончился».

Джонсон, разберись со своими постыдными подвигами дома. Хватит уже изображать из себя мачо на международной арене. Тебе пора в отставку, — считает HVD.

Многие читатели встали на сторону России, заявив, что ей пора разместить войска на американской границе.

Западу снова кажется, что он может победить Россию. <...> Но он уже четыре раза с треском провалился, — отметил AntonovBuran.

Я в любом случае ставлю на Путина. Извините, — подчеркнул Resiak.

BovineSuperintendent также подчеркнул, что Путин выступает против глобалистов, а победа над ними «пойдет на пользу всему миру».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и предложения по гарантиям безопасности, сообщили в Кремле. В ходе беседы Путин изложил подходы по данным вопросам и подчеркнул, что Киев систематически нарушает Минские соглашения. Глава государства отметил нежелание НАТО принять во внимание позицию Москвы со ссылками на «политику открытых дверей» Альянса.