«Ставки слишком высоки»: в Италии поддержали требования Путина о гарантиях Политик Коменчини: требование Путина о гарантиях завершит «игру с огнем» Запада

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Владимир Путин

Запад уже давно пересек все красные линии в отношении России, поэтому требование президента Владимира Путина о гарантиях вполне естественно, заявил РИА Новости бывший депутат итальянского парламента Вито Коменчини. Таким образом он прокомментировал заявление российского лидера, который отметил, что больше не верит Западу. По словам Коменчини, выполнение требований Москвы поможет прекратить «игру Европы с огнем».

В отношении России перейдены все мыслимые на сегодняшний день красные линии, и вполне естественно, что сейчас наблюдается крайнее недоверие к Западу. Поэтому я хорошо понимаю желание российского президента потребовать серьезных гарантий, потому что ставки слишком высоки. Мы больше не можем играть с огнем, как это до сих пор делали европейские правительства, движимые атлантическим воинственным безумием, — заявил он.

Вместе с тем политик напомнил о минских договоренностях, которые закончились не очень хорошо. По словам экс-депутата, при подписании новых гарантий «положить на стол» нужно Приднестровье и Калининград. Также отдельным вопросом должны быть выделены западные территории Украины, добавил он.

Ранее Путин заявил, что он больше не верит обещаниям Запада и России нужны реальные гарантии. Именно они позволят начать переговоры с Украиной, добавил президент.