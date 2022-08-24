Ставка на атомную китайскую ничью Провокации на грани ядерной катастрофы имеют далеко идущие цели

Фото: ТАСС

Вид на Запорожскую атомную электростанцию

Завтра, 25 августа, планируется созыв Совета Госдумы, в ходе которого обещано огласить и жесткое заявление по ситуации, нагнетаемой вокруг Запорожской АЭС. Между тем очевидно, что провокации на грани ядерной катастрофы имеют далеко идущие цели.

Как и предполагалось, тройственные переговоры во Львове не решили даже проблему безопасности Запорожской АЭС, атаки на которую киевский режим использует для нагнетания дополнительных скандальных эмоций вокруг конфликта на Украине. Все предварительные договоренности об отправке в район ЗАЭС делегации МАГАТЭ пока вилами на воде писаны. Тем более, если она должна отправиться в Запорожье через Киев, где, возможно, и застрянет. Действительно, зачем экспертам ехать на «территорию врага», когда им на месте все растолкуют Арестовичи с Подоляками.

Однако, как представляется, действительность куда опаснее, чем волюнтаризм равнодушного к судьбам собственного населения президента-комедианта.

Во всяком случае, попытки повредить систему охлаждения установленных на ЗАЭС реакторов чернобыльского типа или взорвать хранилище с десятками тонн радиоактивных отходов придают совсем иной смысл расхожему уверению, что команда Зеленского готова в реальности воевать до последнего украинца. Только речь идет уже не о потерях на фронтах, где «пушечное мясо» поступает на конвейер, а о риске поражения миллионов штатских — детей и стариков. Второй Чернобыль — это приговор для большей части территории страны, не говоря уже о соседях.

Фото: РИА Новости

Но и это уже не суть все более опасного и отчаянного балансирования на грани катастрофы. Фактически атаки на ЗАЭС служат прямым признанием невозможности для киевского воинства не только победить нашу армию на поле боя, но и провести хоть такое-то контрнаступление, которое могло бы послужить для западных спонсоров режима оправданием их огромных вложений в украинскую машину войны. И тут в действие вступает классическая заповедь всех колониальных держав: если джентльмены проигрывают, джентльмены меняют правила игры.

И в этом суть всего происходящего, причина приближаемой трагедии. Стало общим местом отмечать, что киевский режим давно недееспособен, что Зеленский и компания не просто выполняют указания Лондона и Вашингтона. Но и на месте, в Киеве в органах управления и военных штабах давно распоряжаются западные советники, чувствующие себя на берегу Днепра классической колониальной администрацией. А потому обстрелы Запорожской АЭС ведутся не только с помощью поставленного натовцами дальнобойного оружия, но, видимо, и с санкции «белых господ». Ведь сверхзадача «опекунов» не Украину в нынешнем ее виде спасти, а причинить максимальный урон России. И в таком геополитическом контексте вся Украина — не более чем расходный материал. Пешка, которой охотно пожертвуют в большой игре.

Но вот незадача. Все прежние угрозы, что нельзя допустить военной победы России, ныне приобретают особый смысл. Для джентльменов, видящих, что несмотря на все усилия и нарастающие европейские жертвы, победа на поле боя даже не просматривается, наступает момент истины. Как говорят в таких случаях, они готовы на «китайскую ничью» на мировой шахматной доске.

Потому попытка «достать» АЭС в Запорожье и заодно навредить и Курской АЭС в России — это сознательная политика перевода стрелок. Надежда на то, что удастся под благовидным предлогом необходимости избежать мировой технологической катастрофы и временно заморозить конфликт для перегруппировки сил. А то и бросить международные силы для «спасения цивилизации».