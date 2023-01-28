Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подверглась критике со стороны Христианско-социального союза и оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» из-за своего выступления в Страсбурге на заседании ПАСЕ, передает издание Exxpress. На этом мероприятии глава дипведомства ФРГ обратилась к участникам с просьбой прекратить споры о поставках танков Киеву, поскольку они «ведут войну против России, а не друг против друга». Эта фраза вызвала недовольство в дипломатических кругах.
Анналена Бербок представляет огромную угрозу безопасности для нашей страны, — заявил генеральный секретарь Христианско-социального союза Мартин Хубер, комментируя неаккуратную реплику главы МИД.
Соруководитель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал к увольнению Бербок.
Федеральный министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии своим непрофессиональным и развязным поведением, — говорится в заявлении Хрупалла.
До этого объяснить слова о «войне с Россией» потребовала представитель МИД РФ Мария Захарова. Представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристиан Вагнер тогда пояснил, что слова Бербок только подчеркивали единство ЕС, НАТО и стран G7 в отношении к военным действиям России на территории Украины.