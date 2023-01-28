«Ставит под угрозу существование Германии»: главу МИД ФРГ просят уволить Exxpress: в Германии требуют уволить главу МИД Бербок из-за слов о «войне с Россией»

Фото: Kira Hofmann/Global Look Press

Анналена Бербок во время выступления перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подверглась критике со стороны Христианско-социального союза и оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» из-за своего выступления в Страсбурге на заседании ПАСЕ, передает издание Exxpress. На этом мероприятии глава дипведомства ФРГ обратилась к участникам с просьбой прекратить споры о поставках танков Киеву, поскольку они «ведут войну против России, а не друг против друга». Эта фраза вызвала недовольство в дипломатических кругах.

Анналена Бербок представляет огромную угрозу безопасности для нашей страны, — заявил генеральный секретарь Христианско-социального союза Мартин Хубер, комментируя неаккуратную реплику главы МИД.

Соруководитель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал к увольнению Бербок.

Федеральный министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии своим непрофессиональным и развязным поведением, — говорится в заявлении Хрупалла.

До этого объяснить слова о «войне с Россией» потребовала представитель МИД РФ Мария Захарова. Представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристиан Вагнер тогда пояснил, что слова Бербок только подчеркивали единство ЕС, НАТО и стран G7 в отношении к военным действиям России на территории Украины.