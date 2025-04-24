«Старые грабли»: СВР обвинил Европу в желании продлить конфликт на Украине СВР: европейские спецслужбы пытаются сделать конфликт на Украине бесконечным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские спецслужбы хотят сделать конфликт на Украине между Россией, странами НАТО и Европы бесконечным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР России. В Службе внешней разведки РФ указали, что европейские спецслужбы наступают на «старые грабли».

Европейские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою приверженность шаблонным и нечистоплотным средствам для достижения преступной цели — сделать конфликт на Украине между европейскими государствами — членами НАТО и Россией бесконечным, — говорится в сообщении.

Кроме того, в СВР отметили, что британские и французские спецслужбы при участии оппозиционных российских структур организуют кампанию по фабрикации новых обвинений против американского президента Дональда Трампа о его связях с Москвой. Действия направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине, считают в службе.

До этого в пресс-бюро СВР России сообщили, что в канун празднования 80-летия Великой Победы Запад настойчиво пытается грубо переписать историю. В Службе внешней разведки считают, что на Западе отрицают решающую роль Советского Союза в разгроме фашизма и пытаются вложить в умы граждан стран СНГ чуждые принципы и понятия.