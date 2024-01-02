Старейший итальянец Джаннини скончался на 112-м году жизни в Тоскане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Старейший итальянец Триполи Джаннини скончался в своем доме в Чечине, передает РИА Новости сообщение мэрии тосканского города. Там отметили, что мужчине на момент смерти исполнилось 111 лет.

Джаннини, которого земляки с теплотой называли Триполино, родился 20 августа 1912 года. Он пережил две мировых войны и две пандемии — «испанку» и COVID-19. Итальянец очень гордился тем, что стал свидетелем такого большого количества исторических событий.

Мужчина занимал вторую строчку в почетном рейтинге долгожителей Италии. На первой остается Эмма Морано, которая скончалась в апреле 2017 года на 118-м году жизни.

Ранее в возрасте 98 лет скончался бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор. Он ушел из жизни тихо, во сне, в своем доме. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования по поводу ухода политика и признался, что Жак Делор всегда вдохновлял его.

До этого на 95-м году жизни умер основатель оружейной компании Glock Гастон Глок. Производитель приобрел популярность за счет пистолетов, которые начали выпускать серийно в начале 80-х годов, после победы компании Гастона Глока в конкурсе австрийской армии. Сейчас пистолеты этой фирмы находятся на вооружении более чем 30 стран мира.