«Станет самозванцем»: Азаров допустил принуждение Зеленского к выборам Азаров: США могут принудить Зеленского к проведению президентских выборов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Азаров

США могут принудить президента Украины Владимира Зеленского к проведению в стране выборов главы государства, заявил «Царьграду» экс-глава украинского правительства Николай Азаров. По его словам, Вашингтон не захочет поддерживать самозванца, в которого превратится Зеленский, если выборов не будет.

Азаров пояснил, что в соответствии с законодательством Украины президентские выборы могут быть отменены или перенесены на другой срок только в случае объявления войны, но поскольку Киев войну Москве официально не объявлял, выборы должны состояться.

В соответствии с Конституцией, если Зеленский не проведет выборы, то он станет нелегитимным, неконституционным лидером. Не президентом, а самым настоящим самозванцем. Это очень хорошо известно американцам, и наверняка это будет их смущать, — сказал экс-премьер.

Он добавил, что на принятие решения относительно проведения выборов у Киева остается не так много времени, Верховная рада должна сделать это до 31 декабря 2023 года.

В начале ноября стало известно, что Зеленский отменил свое поручение о подготовке к президентским выборам на Украине. По его словам, стране следует сконцентрироваться на обороне, а не тратить «энергию и силы на что-либо другое». Кроме того, на его сайте появилась петиция о введении уголовной ответственности «за призывы к выборам».