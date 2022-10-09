Стамбул может стать местом переговоров России со странами Запада Глава парламентского комитета Турции Карайель: переговоры РФ — Запад могут пройти в Стамбуле

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Стамбул, Турция

Местом проведения переговоров России с четырьмя западными странами по ситуации на Украине может стать Стамбул, передает РИА Новости со ссылкой на председателя объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаила Эмраха Карайеля. Турецкая газета Milliyet ранее сообщила, что Анкара собирается организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией.

Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул — конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех сторон местом, — сказал Карайель.

Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и решить ряд международных проблем.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной. По его словам, их приостановка была предсказуема, однако диалог «в тот или иной момент», по всей вероятности, возобновится.

Представитель Госдепа США Джон Кирби ранее заявил, что выход из конфликта на Украине нужно искать в дипломатической плоскости. По его словам, Москва и Киев должны найти точки соприкосновения для того, чтобы выйти на переговоры.