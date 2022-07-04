«Стало подгорать»: политолог указал на бедственное положение ВСУ Политолог Михеев указал на бедственное положение ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские власти официально признают большие потери среди ВСУ, это говорит о бедственном положении Киева в ходе спецоперации, заявил политолог Сергей Михеев в разговоре с ИА SM-News. По его мнению, еще одним признаком упаднических настроений среди украинцев являются слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует сместить главнокомандующего своей армии.

Раз они со скрипом, но начали признавать потери, причём большие потери, значит, дело действительно не очень хорошо, и вот эти слухи, которые приходят из Киева по поводу того, что Зеленский-то хочет сместить Залужного (главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. — NEWS.ru), то теперь хочет поменять главу СБУ, то ещё что-то хочет, говорит о том, что стало слегка подгорать, — отметил Михеев.

По его мнению, украинские политики «кормят себя сказками» о реальном положении дел на фронте. Однако перестановки в силовом блоке могут послужить доказательством того, что ВСУ на данный момент терпят поражение в противостоянии с российскими войсками. Михеев добавил: схожего мнения придерживаются и зарубежные военные эксперты, которые отмечают медленное, но верное продвижение российских силовиков вглубь Украины.

Ранее журналист газеты New York Times Меган Спиша, поговорившая с семьями погибших бойцов и самими участниками движения, заявила, что добровольцев из рядов украинской территориальной обороны почти не готовят к участию в военных действиях, поэтому они терпят серьезные потери. По ее словам, «волонтеров» перебросили в Донбасс без соответствующей экипировки и оружия.