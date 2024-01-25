Стало известно, заинтересована ли Украина продолжать обмен пленными Представитель ГУР Украины: Киев заинтересован в продолжении обмена пленными

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/TASS

Украина заинтересована в продолжении обмена пленными с Россией, сообщил официальный представитель Главного управления разведки Минобороны страны Андрей Юсов в эфире телеканала «Рада». По его словам, Киев намерен работать в этом направлении дальше, несмотря на все сложности. Вместе с этим он добавил, что в соответствующем процессе должны быть заинтересованы обе стороны.

Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было, чтобы эти обмены продолжались. Но это процесс, в котором должны принимать участие две стороны. Украина заинтересована в том, чтобы вернуть своих защитников. Мы можем и будем выдавать российских пленных, — заявил Юсов.

Ранее о перспективах обмена пленными с Украиной рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, работа по возвращению российских бойцов будет продолжена. По его словам, ВС РФ не могут бросить своих ребят, поэтому командование намерено разговаривать «хоть с чертом, хоть с нечистым».

Вопрос об обмене пленными встал после крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. По данным Минобороны РФ, борт был сбит украинскими военными. На нем перевозили пленных ВСУ, которых планировали обменять на российских бойцов.