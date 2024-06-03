Стало известно, зачем стрелявшего в Фицо писателя перевели в психотделение Калиняк: стрелявшего в Фицо перевели в психотделение в целях безопасности

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Писатель Юрай Цинтула, обвиняемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы, подтвердил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк на пресс-конференции. По его словам, которые приводит РИА Новости, это было сделано в целях обеспечения его собственной безопасности.

Причина — его охрана, он находится там, где есть возможность интенсивного наблюдения, — сказал он.

Калиняк отметил, что Цинтула в психотделении не сможет нанести себе никаких травм и ранений. По его словам, общественность могла бы расценить их как месть за премьера.

Министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток ранее сообщил, что Цинтула мог иметь сообщника. Он уточнил, что после произошедшего из соцсетей подозреваемого пропала вся личная информация. Данные удалили не Цинтула и не его жена.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Позднее его на вертолете доставили в больницу, прооперировали и ввели в искусственную кому. По последним данным, жизни политика ничего не угрожает.