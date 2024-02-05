Стало известно, зачем Нуланд прибыла в Киев Журналист Брайен объяснил визит Нуланд в Киев угрозой переворота на Украине

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд могла приехать в Киев, чтобы предотвратить угрозу военного переворота на Украине, предположил журналист Asia TImes (AT) Стивен Брайен. По его словам, угроза могла исходить от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против [президента Владимира] Зеленского, — уточнил журналист.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что украинские военные могут подняться против Зеленского в ближайшие месяцы. По мнению аналитика, Украина является стратегически побежденным государством, внутри которого назрел серьезный раскол. Как следствие, отметил эксперт, страну ожидает политическая и военная катастрофа.

При этом экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин не исключил, что командование Вооруженных сил Украины может добиться заключения перемирия с Россией, если вынудит президента Владимира Зеленского принять такое решение или покинуть свой пост. Он подчеркнул, что военным необходимо хотя бы попытаться добиться окончания конфликта дипломатическим путем.