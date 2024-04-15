Стало известно, зачем Байден позвонил Нетаньяху Axios: Нетаньяху отказался сразу атаковать Иран из-за звонка Байдена

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею начать атаку против Ирана из-за звонка президента США Джо Байдена, пишет портал Axios. Отмечается, что на ударе настаивали израильские министры и бывшие начальники генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ ) Бени Ганц и Гади Айзенкот.

Вскоре после того как израильский военный кабинет узнал о том, что Иран начал атаку, министры Бени Ганц и Гади Айзенкот — оба бывшие начальники генштаба ЦАХАЛ — предложили немедленно нанести ответный удар. Было несколько вариантов возмездия, но звонок (Байдена. — NEWS.ru) остановил его, — говорится в сообщении портала.

Ранее глава Белого дома решительно осудил атаку Ирана на Израиль. По его словам, удары наносились не только с иранской территории, но и из Ирака, Йемена и Сирии.

Он также сообщил, что атак Ирана на американские войска или объекты на Ближнем Востоке в ходе удара Тегерана по Израилю зафиксировано не было. Байден добавил, что Израилю при содействии американской стороны удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее сделал заявление по поводу военной эскалации между Ираном и Израилем. Он решительно осудил широкомасштабное нападение Тегерана на Тель-Авив и призвал к немедленному прекращению боевых действий