Стало известно, за что в Эстонии задержали российского профессора Морозова Профессор Морозов задержан в Эстонии по подозрению в работе на спецслужбы РФ

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В Эстонии 3 января задержали по подозрению в работе на российские спецслужбы профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова, передает телеканал ERR со ссылкой на прокуратуру. Государственный прокурор Трийну Олев сообщила, что у следствия есть основания считать, что находясь на свободе, Морозов может уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления.

Поэтому мы обратились в суд с ходатайством о взятии под стражу. Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев, — отметила Олев.

Вячеслав Морозов работал профессором политологии Института Шютте Тартуского университета. Заведующая Институтом Шютте Кристийна Тыниссон подтвердила, что после того, как против Морозова выдвинули подозрения, трудовые отношения с ним были прекращены. Генеральный директор эстонской полиции безопасности Марго Паллосон отметил, что дело Морозова является дополнением к более чем нескольким десяткам предыдущих.

Это иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе и в научную сферу, — сказал Паллосон.

В сентябре генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения сотруднику Федеральной разведывательной службы, задержанному в 2022 году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии следствия, он пытался передать российской стороне сведения о позициях РСЗО HIMARS и систем ПВО IRIS-T на Украине.

В конце декабря сообщалось о задержании уроженца Московской области, подозреваемого в передаче украинской националистической организации данных о дислокации объектов Минобороны России. Мужчина собирал информацию о промышленных предприятиях в Подмосковье и Калужской области. Уголовное дело заведено по ст.275 УК РФ о госизмене.