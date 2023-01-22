Стало известно, причастна ли Болгария к подрыву Крымского моста Генпрокурор Болгарии Гешев: София не причастна к взрыву на Крымском мосту

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Болгария не имеет отношения к взрыву на Крымском мосту, заявил в Twitter генеральный прокурор республики Иван Гешев со ссылкой на данные расследования. По его мнению, таким образом Россия ведет «гибридную войну» против Европы.

Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву Крымского моста. Это еще одна российская гибридная атака на европейское сообщество, — написал Гешев.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. На автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Четыре человека погибли.

В ФСБ России утверждали, что организаторы теракта на Крымском мосту доставляли взрывчатку до места назначения из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. По данным ведомства, груз замаскировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и отправили из порта Одессы в болгарский Русе. Далее его перевезли в грузинский порт Поти, а затем в Ереван.

В ответ на это премьер-министр Болгарии Гылыб Донев заявил, что граждане его страны не имеют никакого отношения к подрыву Крымского моста. Он отметил, что российская сторона не обвиняла Софию в причастности к взрыву и уверена в отсутствии вины Болгарии.