Стало известно время прибытия Эрдогана в Сочи Президент Турции Эрдоган прибудет в Сочи на встречу с Путиным в 15:00 мск

Фото: kremlin.ru

Реджеп Эрдоган, Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приземлится в Сочи в 15:00 по московскому времени, передает телеканал TRT Haber. Уточняется, что сначала он проведет двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, затем с участием делегаций. Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже находится в Сочи.

Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15.00. Переговоры сначала пройдут тет-а-тет, затем с участием делегаций, — сообщает телеканал.

Ранее Песков сообщил, что визит Эрдогана в Сочи 5 августа будет носить рабочий характер. Именно поэтому, как утверждает спикер Кремля, город не будут украшать флагами Турции, что обычно происходит в случае государственного визита. Песков также отметил, что Путин и Эрдоган могут обсудить тему БРИКС и ситуацию в Сирии.

Ранее в Кремле заявляли, что на встрече лидеры двух стран обсудят перспективы расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных проектов в сфере энергетики. Также стороны продолжат обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.