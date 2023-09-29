Стало известно, во сколько Швейцарии обойдется разминирование Украины Власти Швейцарии потратят $109 млн на разминирование Украины

Фото: МЧС Украины

Федеральный совет Швейцарии принял решение о выделении 100 миллионов швейцарских франков ($109 млн) на разминирование отдельных районов Украины, сообщает Reuters, ссылаясь на данные кабмина. Предполагается, что средства будут реализованы в период с 2024 по 2027 год.

В общей сложности 100 миллионов швейцарских франков будут выделены на гуманитарное разминирование в период с 2024 по 2027 год, финансируемые в равных долях министерствами обороны, гражданской защиты и спорта и Федеральным департаментом иностранных дел, — рассказали в правительстве.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США рассматривала возможность включения в оборонный бюджет на будущий финансовый год финансовой помощи для Украины в размере $300 млн. При этом республиканец из Флориды Мэтт Гетц пытался протащить в законопроект поправку о том, чтобы вообще отказаться от выделения Киеву средств из федерального бюджета Соединенных Штатов.

Хотя конгрессмены сначала не поддержали инициативу, позднее конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что нижняя палата парламента США все же отдаст голоса за исключение Украины из проекта оборонного бюджета. Она назвала такой шаг победой для страны.