Стало известно, во сколько обойдется восстановление Украины Bloomberg: на восстановление Украины могут выделить триллион долларов

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные правительства и руководители крупнейших компаний готовятся к масштабному восстановлению Украины после окончания спецоперации, сообщает Bloomberg. По данным Европейского инвестиционного банка, на восстановление страны может потребоваться более триллиона долларов.

При этом в публикации сказано, что ряд частных инвесторов уже вкладывают средства в Украину. В частности, турецкие компании восстанавливают мосты и дороги, поставляя генераторы энергии и мобильные больницы.

Для восстановления инфраструктуры потребуется около 3,5 млн тонн стали в течение 5–10 лет. Компания Metinvest заявила о готовности удовлетворить этот спрос. Вместе с этим оборонный концерн Rheinmetall планирует создать предприятие по производству артиллерийских боеприпасов. Fixit хочет настроен производство строительных материалов, а Bayer инвестирует в производство семян.

Ранее стало известно, что миллиардер из Австралии Эндрю Форрест пожертвует 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн) Украине. Отмечается, что деньги будут направлены на разминирование украинских регионов, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.

До этого Форрест, чье состояние оценивается примерно в $20 млрд, пообещал вложить $500 млн в экономику Украины после завершения конфликта. Миллиардер также обязался потратить $750 млн на восстановление украинской энергетической и коммуникационной инфраструктуры.