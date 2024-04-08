Стало известно, во сколько Литве обойдется размещение немецких военных Министр обороны Касчюнас: размещение военных ФРГ в Литве обойдется в €800 млн

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Переброска и размещение в Литве на постоянной основе бригады Вооруженных сил Германии обойдется Вильнюсу в €800 млн, сообщил министр обороны страны Лауринас Касчюнас. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время проводятся расчеты и распределение затрат.

Установлено финансовое направление всего масштабного процесса. Это €800 млн, — сказал министр.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ негативно относится к отправке немецких солдат в Литву и созданию военной базы к 2027 году. По его словам, это создает очаги опасности для России и требует от Москвы принятия специальных мер.

Между тем Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на западные страны. Таким образом в ведомстве отреагировали на статью Bild о «секретном плане Москвы» по нападению на НАТО. В Минобороны Прибалтийского государства считают, что приоритет России на данный момент заключается в том, чтобы не проиграть в конфликте с Украиной. В связи с этим Москва сохраняет значимые мощности и постоянно пополняет их у линии фронта.

В России тем временем заверили, что у Москвы нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или странами — членами Альянса. Как заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, вопрос о готовности Альянса к подобному столкновению надо адресовать блоку.